В Райффайзенбанке действует система MoneyDrop - моментальные переводы по Bluetooth для владельцев iOS.



Пользователи мобильного приложения Райффайзен-онлайн могут легко и быстро переводить деньги друг другу, когда находятся рядом. Чтобы активировать сервис нужно зайти в настройки мобильного приложения Райффайзенн-онлайн и в разделе «Персональные данные» включить функцию «Разрешить перевод по номеру». Отправителю необходимо включить Bluetooth и перейти во вкладку «Оплатить и перевести».