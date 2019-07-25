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Переводы по Bluetooth

В Райффайзенбанке действует система MoneyDrop - моментальные переводы по Bluetooth для владельцев iOS.


Пользователи мобильного приложения Райффайзен-онлайн могут легко и быстро переводить деньги друг другу, когда находятся рядом. Чтобы активировать сервис нужно зайти в настройки мобильного приложения Райффайзенн-онлайн и в разделе «Персональные данные» включить функцию «Разрешить перевод по номеру». Отправителю необходимо включить Bluetooth и перейти во вкладку «Оплатить и перевести».

АО «Райффайзенбанк», Генеральная лицензия № 3292

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