В Екатеринбурге 27 июля пройдет «Субботник против рака»

27 июля с 9:00 до 15:00 в медучреждениях Екатеринбурга пройдет ежемесячная акция «Субботник против рака». По данным мэрии, за первую половину 2019 года обследование прошли более 2,3 тыс. человек, из которых 21% мужчины, 79% женщины. Подозрения на онкологические и предраковые заболевания выявили у 261 человека, которых отправили на дополнительное обследование.

«Регулярный осмотр в рамках “Субботника против рака” позволяет контролировать свой онко-статус: это дает возможность предотвратить или диагностировать предраковое состояние, что позволит вовремя скорректировать состояние своего здоровья»,— пояснил начальник Управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Денис Демидов.

Обследование можно пройти в поликлиниках №1 (проспект Ленина,52), №6 (переулок Саперов,3), №23 (Старых Большевиков,9), №24 (переулок Рижский,16 и улица Академика Щварца,14Г), №2 (Московская,2), №3 (Бебеля,160), №7 (Сыромолотова,19), №20 (переулок Короткий,2), №14 (переулок Суворовский,5), в «Новой больнице» (Заводская,29) и в «Клинике Павлова» (Байкальская, 38).

Яна Рустамова