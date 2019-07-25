Омский суд запретил эксплуатацию частного аэродрома имени Егора Летова

Азовский райсуд Омской области запретил эксплуатацию частного аэродром имени музыканта Егора Летова в селе Поповка, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.Проверка проведена после коллективной жалобы местных жителей. По информации ведомства, владелец участка, на котором находится взлетно-посадочная площадка, использовал землю не по целевому назначению. Его оштрафовали на сумму 30 тыс. руб.

Земельным участком с аэродромом в 15 км от Омска владеет пилот Александр Анисимов. Он переименовал взлетно-посадочную площадку после того, как имя музыканта Егора Летова не прошло в финал проекта «Великие имена России». Изначально в честь исполнителя предлагали назвать аэропорт Омска, но ему по итогам конкурса присвоили имя генерала инженерных войск Дмитрия Карбышева.

Илья Николаев