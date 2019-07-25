Стали известны соперники оренбургской «Надежды» в баскетбольной Евролиге

В Мюнхене прошла жеребьевка еврокубковых турниров по баскетболу, проходящих под эгидой ФИБА. По ее итогам определились соперники оренбургской «Надежды» в женской Евролиге-2019/2020.

«Надежда» попала в группу A, где ее соперниками станут действующий победитель турнира и чемпион России УГМК, чемпион Чехии УСК, чемпион Бельгии «Касторс Брейн», чемпион Латвии TTT, серебряный призер чемпионата Турции «Чукурова», серебряный призер чемпионата Франции «Бурж», а также победитель противостояния «Венеция» (Италия) – «Мишкольц» (Венгрия).

Четыре лучших коллектива группы выйдут в четвертьфинал турнира. Команды, занявшие на групповом этапе пятое и шестое место, продолжат борьбу в Кубке Европы ФИБА.

Оренбургский клуб в прошлом сезоне впервые в своей истории стал обладателем Кубка Европы ФИБА. В решающем матче турнира баскетболистки «Надежды» победили по сумме двух матчей французский «Монпелье».

Андрей Сазонов