Редакция «Проуфу» сообщила о политическом давлении и цензуре

Редакция уфимского информационного портала «Проуфу» (издается племянницей первого президента Башкирии Рауфой Рахимовой) опубликовала обращение к читателям, в котором сообщает о том, что стала жертвой политического давления республиканской администрации. По информации редакции, она вынуждена прибегнуть к сбору средств на продолжение деятельности, в том числе оплату работы журналистов, так как рекламодателей «запугивают» и отговаривают сотрудничать с порталом.

19 июля «Проуфу» сообщал о фактах блокировки допуска к порталу в госучреждениях Башкирии. В этой связи издание напоминает, что испытывало политическое давление и раньше, которое выражалось в виде Ddos-атак и изъятии тиражей газеты «Бонус» (распространяется в том числе бесплатно), входящей в тот же издательский дом.

Все эти факты являются подтверждением государственной цензуры в регионе, считают в редакции.

Вчера журналисты «Проуфу» не были приглашены на пресс-конференцию врио главы Башкирии Радия Хабирова. В пресс-службе врио главы изданию позже заявили, что «не пригласили, поскольку не согласны с вашей редакционной политикой в межнациональной сфере».

В рейтинге «Медиалогии» по итогам 2018 года портал «Проуфу» входил в первую пятерку самых цитируемых новостных изданий республики.

Наталья Павлова