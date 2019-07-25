Застройщиков в Сочи приговорили к 10 годам колонии на двоих

Адлерский районный суд Сочи вынес приговор 37-летней Анастасии Эксузян и 50-летнему Артуру Мхитаряну. Они признаны виновными в нескольких мошенничествах, совершенных группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Мхитаряну присудили шесть лет колонии общего режима, Эксузян – четыре года с отсрочкой до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста.

Как рассказали в прокуратуре Краснодарского края, Мхитарян и Эксузян в течение 2014-2018 годов строили многоквартирные жилые дома в селе Орел-Изумруд, выше микрорайона «Голубые дали», а также в с/т «Сокол» и по улице Пятигорская, 71 в Хостинском районе Сочи. При этом у них отсутствовали разрешение на строительство, заключения госэкспертизы и прочие документы, легализующие строку. Сообщения о продаже квартир публично размещались в различных агентствах недвижимости Сочи.

В ведомстве уточняют, что при заключении с покупателями договоров инвестирования в строительство, Мхитарян и Эксузян скрывали от них сведения о том, что дома являются самовольными строениями. Людей заверяли их в том, что объекты будут введены в эксплуатацию в указанный в договоре срок.

От преступных действий застройщиков пострадали 74 человека. Общая сумма ущерба составила свыше 90 млн руб.

Василий Хитрых