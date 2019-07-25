На Нижегородской ГЭС начали менять первый гидроагрегат по программе модернизации

АО «Гидроремонт – ВКК», дочерняя компания ПАО «РусГидро», приступило к выполнению работ по замене первого гидроагрегата со станционным №2 на Нижегородской Гидроэлектростанции (Заволжье, филиал «РусГидро») по программе комплексной модернизации. Как сообщает пресс-служба «РусГидро», работы на первом объекте планируется завершить до конца 2020 года. Поэтапно будут заменены все восемь гидроагрегатов ГЭС.

Производитель нового гидроагрегата – российский концерт «Силовые машины» (Санкт-Петербург). Ранее сообщалось, что стоимость контракта на право поставки оборудования составила 1,7 млрд руб. Мощность нового гидроагрегата по сравнению с прежним увеличили на 7,5 МВт до 72,5 МВт. Старое оборудование ввели в эксплуатацию в 1955 году, за это время гидроагрегат выработал около 14 млн киловатт-час электроэнергии.

Анастасия Еремина