Общественники предложили мэрии развивать транспорт комплексно

Вместо того, чтобы покупать в лизинг 200 автобусов, инициативная группа «За развитие электротранспорта» предложила администрации города заняться поэтапным обновлением трамвайного и троллейбусного парков.

По информации общественников, в 2018 году НПАТ перевезло около 67 млн человек, а трамваи – около 32 млн человек, при том, что на маршрутах трамваев работает втрое меньше, чем автобусов. Инициативная группа предлагает развивать транспортную систему города комплексно и вместо получения в лизинг автобусов для «Нижегородпассажиравтотранса» приобрести троллейбусы в Перми, где недавно было прекращено их использование.