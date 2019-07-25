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Фото: Андрей Абрамов

Общественники предложили мэрии развивать транспорт комплексно

Нижегородцы выступают за развитие электротранспорта в городе.

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Вместо того, чтобы покупать в лизинг 200 автобусов, инициативная группа «За развитие электротранспорта» предложила администрации города заняться поэтапным обновлением трамвайного и троллейбусного парков.

По информации общественников, в 2018 году НПАТ перевезло около 67 млн человек, а трамваи – около 32 млн человек, при том, что на маршрутах трамваев работает втрое меньше, чем автобусов. Инициативная группа предлагает развивать транспортную систему города комплексно и вместо получения в лизинг автобусов для «Нижегородпассажиравтотранса» приобрести троллейбусы в Перми, где недавно было прекращено их использование.

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