Липецким животноводам обещают субсидии на 1,6 млрд рублей

В 2019 году на развитие животноводства Липецкой области из областного и федерального бюджетов будет направлено более 1,6 млрд руб., сообщили «Ъ-Черноземье» в облсовете. В минувшем году на аналогичные цели было выделено 1,7 млрд руб. По данным парламента, объем инвестиций по крупным инвестиционным проектам в отрасль животноводства региона с 2014 года составил уже порядка 21 млрд руб. В текущем году ожидается ввод в эксплуатацию объектов, в возведение которых было направлено около 2 млрд руб. В настоящее время в области действуют 45 высокотехнологичных свиноводческих площадок, работающих в режиме «закрытого типа», где содержится основное поголовье свиней – около 765 тыс. голов. В регионе работают 35 птицефабрик.

Подробнее об инновационных аграрных проектах Липецкой области - в материале “Ъ-Черноземье” «"Долине овощей" не хватает света».

Ирина Лобанова