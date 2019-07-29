Олег Трехлебов: «Для клиента важно видеть реальные инструменты»

Фото: ПАО «ПСБ»

Прошлогоднее решение правительства РФ о выборе Промсвязьбанка в качестве опорного по сопровождению гособоронзаказа и крупных госконтрактов повлекло за собой значительные структурные, кадровые и процессинговые изменения в этом кредитно-финансовом учреждении. Одним из кадровых решений стало назначение в ноябре 2018 года директором курского операционного офиса хорошо известного менеджера на банковском рынке региона Олега Трехлебова. Олег делится своим видением механизмов повышения результатов работы офиса, привлечения новых клиентов, финансовой поддержки стартапов.

— Олег, вы пришли в ПСБ в конце прошлого года. Довольны тем, что удалось сделать за семь месяцев руководства офисом? Какие планы до конца года?

— Доволен тем, что удалось сформировать эффективную команду по всем направлениям работы банка. Соответственно, появился результат. Есть опорные точки, которые для банка сейчас являются наиболее важными. Это обслуживание гособоронзаказа, военная ипотека, повышение финансовой грамотности военнослужащих, организация выплаты денежного довольствия на карты банка. По военной ипотеке за первые полгода 2019 года мы выдали в два раза больше кредитов, чем за предыдущие шесть месяцев, начали работать с порядка 30 компаниями ОПК и открыли 238 отдельных счетов. Хорошая позитивная динамика и в направлении премиального обслуживания клиентов.

Еще одно приоритетное направление для нас – работа с малым и средним бизнесом. Банк сохранил свою универсальность и развивает свою технологическую базу, МСБ как был приоритетом для банка, так им и остался. За время работы новой команды в три раза увеличился объем гарантий, которые мы предоставили малому и среднему бизнесу, и более чем в два раза вырос кредитный портфель по этой категории клиентов. Конечно, присутствует эффект низкой базы, которая стала следствием трансформационных процедур, но, очевидно, есть и результат наших усилий. Думаю, дальше будем двигаться еще динамичнее, потому что продукты для МСБ просты и понятны.

У нас отличная продуктовая линейка. Клиент любого масштаба может найти для себя удобные тарифные решения. Банк гибкий, и, если мы видим, что клиент хочет чего-то особенного, стандартные тарифы его не устраивают, просчитываем экономическую эффективность его обслуживания в банке, устанавливаем отдельный тариф и согласовываем его с клиентом.

Нравятся нашим клиентам и технологии выплаты заработной платы сотрудникам. Никакой комиссии и бесплатное снятие в любом банкомате на всей территории страны. Карточная линейка банка – это тема особого разговора: отличные мобильные приложения, карты с двойным кэшбэком, начислением бонусов для путешественников, повышенные ставки по вкладам для активных пользователей карт позволяют не только сохранить деньги, но и получить дополнительную выгоду.

— ПСБ является опорным банком по гособоронзаказу, то есть до 70% всех контрактов по этому заказу должно в перспективе быть переведено в ваш банк. Для офисов банка в регионах с большой долей оборонных предприятий это дает новый импульс роста. Курская область не из их числа. За счет чего планируете прирастать?

— Я говорил выше, что банк продолжает работать с традиционными направлениями бизнеса и остается универсальным. Например, льготное кредитование по программе 8,5%, работа с компаниями, которые выполняют госзаказ (строительство больших объектов, различные контракты, связанные с фондом капремонта, закупками для бюджетных учреждений) по предоставлению гарантий и кредитов, факторинг. Кроме этого, мы постоянно совершенствуем свои дистанционные сервисы: интернет- и мобильный банк для бизнеса ПСБ занимают высокие позиции в различных рейтингах.

— На какие особенности малого и среднего бизнеса в стране вы опираетесь, когда разрабатываете свои продукты? Как вы вообще оцениваете ситуацию с МСБ в стране и в Курской области, в частности?

— Ситуацию я охарактеризовал бы так: МСБ скорее жив и даже испытывает некоторый подъем ожиданий своей результативности. ПАО «ПСБ» проводит ежеквартальный опрос более 2000 тыс. компаний в 24 регионах России, на основании которого выводится индекс деловой активности в сфере малого и среднего бизнеса – RSBI. В четвертом квартале 2018 года наблюдалось снижение деловой активности. Оно было связано с тем, что повышение НДС ударило по спросу. Но сейчас у представителей этого сектора есть, наоборот, положительные ожидания от второго квартала. И это логично, поскольку инфляция растет более медленными темпами, чем ожидалось. На фоне ожиданий роста спроса малые предприятия набирают людей, сохраняют объем инвестиций. Мы со своей стороны делаем все, чтобы кредиты им были доступны.

Есть определенные критерии, которые банк определил для себя, считая возможные риски, и мы о них честно клиенту говорим. На самом деле часто для клиента не столь важно получить или не получить кредит, а как быстро банк примет решение по заявке. Потому что видов финансирования много и, если не получилось оборотное кредитование, можно уйти на факторинг, если не устраивают условия финансирования инвестиционного проекта, можно оформить технику в лизинг. Поэтому чем быстрее мы даем клиенту ответ, тем понятнее и честнее с ним поступаем.

— Скорость принятия решений, на ваш взгляд, является ключевым моментом при выборе банка?

— Я думаю, что сейчас клиент ищет банк, где может получить все и сразу. Это оценивается им как максимально комфортные условия. Немаловажна технологичность обслуживания в банке. Сейчас уже любой из наших клиентов имеет «банк на ладони» в своем смартфоне и это, по отзыву клиентов, работает четко и информативно. А помимо всего прочего мы предоставляем клиентам большой набор услуг, которые помогают ему вести бизнес. К примеру, сервис «Светофор», благодаря которому предприниматель может проверить своего контрагента по всем доступным базам и понять, к какой зоне риска относится его контрагент. ПСБ позволяет сегодня вести и онлайн-бухгалтерию для начинающих предпринимателей, передавать отчетность. Мы впервые запустили после успешной апробации новый сервис: можно зарегистрировать свой бизнес, не приходя в налоговую инспекцию. Думаю, это оценят наши клиенты.

— То есть можно сделать вывод, что ПСБ вносит серьезную лепту в укрепление стабильности МСБ?

— Безусловно. Клиент понимает, что его затраты будут минимизированы, и видит реальные инструменты, способствующие развитию его бизнеса.

— Насколько, по-вашему, цифровой подход изменит конкурентную среду?

— Банки самыми первыми вынуждены были перейти на «цифру», потому что у нас есть такая неумолимая вещь, как ежедневный баланс. Поэтому все внутренние процессы в банке давно автоматизированы, оцифрованы. И с клиентами банки взаимодействуют в основном дистанционно, через электронные каналы обслуживания.

Есть даже онлайн-кредитование. Мне кажется, дальнейший толчок развитию МСБ на региональном уровне дадут франчайзинговые программы. Но пока не будет рискованного кредитования, которое должно поддержать начинающих предпринимателей и поставить на ноги, ожидать значительного роста МСБ сложно. Если взять статистику RSBI, порядка 40% средних предприятий численностью от 50 человек либо кредитуются, либо будут кредитоваться, то есть находятся в сфере банковского участия. А если взять начинающих, у которых выручка до 30 млн руб. в год, то там доля тех, кто взаимодействует с банками, намного ниже, порядка 15-16%. Потому что есть элементарные ограничения. Банковское кредитование является одним из самых консервативных инструментов финансирования, потому что есть ответственность за деньги вкладчиков. А нужен инструмент, финансирующий стартапы.

— Это то, куда линейка банковских продуктов может расширяться?

— Да. И здесь цифровизация в банковской сфере может сыграть позитивную роль.

— Уровень цифровизации на рыночные доли банков как-то могут повлиять?

— Мы идем к тому, что потребитель меняется с каждым годом. Вскоре руководящие позиции будут занимать люди, которые родились со смартфоном, и тот банк, который сможет опередить будущие потребности диджитализации, привлечет больше клиентов. Наверное, в выигрыше окажутся крупные банки, потому что у них есть больше возможностей и ресурсов.