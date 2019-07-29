МТС расширила покрытие скоростным мобильным интернетом

Фото: пресс-служба МТС

МТС ообщает о значительном расширении покрытия скоростным мобильным интернетом территории дачных и коттеджных поселков в окрестностях Воронежа.

С начала года МТС практически на четверть увеличила количество базовых станций в пригороде и улучшила скорость мобильного интернета в городах Семилуки и Новая Усмань, микрорайоне Сомово, кордоне Кожевенный, поселках Бабяково, Тенистый, Ямное и других. Кроме того, быстрый доступ в сеть со смартфона получили жители Семилукского района в поселках Стрелица, Девица, Землянск, в Хохольском районе в селе Новогремяченское и селе Александровка Новоусманского района.

Традиционно на летний период дачные поселки показывают практически трехкратный рост трафика. Отдых недалеко от города крайне востребован воронежцами, и конечно, даже уезжая, они хотят оставаться на связи и пользоваться всеми привычными интернет-сервисами: мессенджерами, приложениями с музыкой и видео, картами, совершать покупки онлайн и многое другое.

МТС проанализировала наиболее загруженные районы вокруг областного центра, и с начала 2019 года приступила к реализации масштабного проекта по интернетизации локальных коттеджных поселков и садоводческих товариществ. В итоге было покрыто более 20 поселков в ближайших к городу районах: Новоусманском, Семилукском, Рамонском.

«Ежегодно мы фиксируем сезонный рост активности абонентов в местах летнего отдыха. При этом тенденцией последних лет становится растущий спрос на мобильный интернет — пользователи привыкли находиться онлайн во время загородных поездок. Чтобы обеспечить максимальный комфорт клиентам, мы регулярно расширяем покрытие сети, планомерно увеличивая количество базовых станций и доступную скорость передачи данных», - отметил директор филиала в Воронежской области Андрей Перагов.