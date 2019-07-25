Советник Жириновского стал вице-губернатором Владимирской области

Советник главы фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского Игорь Моховиков назначен вице-губернатором Владимирской области по внутренней политике. Об этом “Ъ” сообщила пресс-секретарь главы региона Владимира Сипягина Ольга Петрова. Господин Сипягин 25 июля представил коллегам своего нового заместителя. Игорь Моховиков будет курировать комитет по внутренней политике, комитет общественных связей и СМИ и управление по обращениям граждан.

Как рассказал “Ъ” вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, господин Моховиков работает с ЛДПР на протяжении 15 лет «по юридическим вопросам». Советником главы фракции Игорь Моховиков был назначен после выборов в Госдуму 2016 года. Пост ответственного за внутреннюю политику вице-губернатора Владимирской области оставался вакантным с ноября 2018 года.

Александр Тихонов, Ярославль