В Сочи предприниматели осуждены за продажу квартир в самовольно построенных домах

Адлерский районный суд города Сочи признал предпринимателей Анастасию Эксузян и Артура Мхитарян виновными в мошенническом присвоении средств покупателей жилья на сумму 90 млн руб., сообщила прокуратура Краснодарского края. Предприниматели продавали квартиры в самовольно возводимых домах в городе-курорте.

По данным прокуратуры, с 2014 по 2018 годы Анастасия Эксузян и Артур Мхитарян самовольно вели строительство многоквартирных жилых домов в селе Орел-Изумруд, в микрорайоне «Голубые дали», а также в районе садового товарищества «Сокол». Лже-застройщики размещали в различных агентствах недвижимости города Сочи информацию о продаже квартир, при заключении договоров с гражданами под видом инвестиций Мхитарян и Эксузян вводили граждан в заблуждение. Предприниматели скрывали тот факт, что у них нет разрешения на строительства и заключения экспертизы, заверяя покупателей в том, что дома будут введены в эксплуатацию в срок. От действий лже-застройщиков пострадали 74 человека.

С учетом роли каждого подсудимого суд назначил наказание Артуру Мхитаряну в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в колонии общего режима. Анастасия Эксузян осуждена на четыре года лишения свободы, с предоставлением отсрочки отбывания наказания до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста.

Анна Перова, Краснодар