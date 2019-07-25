Прокуратуру Уфы возглавил бывший прокурор Октябрьского района города

Прокуратуру Уфы возглавил уроженец Стерлитамака 40-летний Сергей Воронов, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Приказ генерального прокурора о назначении был подписан 24 июля. Господин Воронов ранее, с 2011 года, возглавлял прокуратуру Октябрьского района Уфы.

Он окончил Башкирский государственный университет по специальности «юриспруденция». Карьеру начинал в 2003 году следователем в Салавате. Затем начался этап стремительной карьеры господина Воронова — в 2004 году он получил должность заместителя прокурора Салавата, в 2006 году возглавил прокуратуру Стерлитамакского района, а в 2011 году перевелся в Уфу на должность прокурора Октябрьского района.

По итогам 2018 года Сергей Воронов задекларировал официальный доход в размере 1,51 млн руб. Ему принадлежит земельный участок площадью 1,05 тыс. кв. м, в совместном пользовании с женой и дочерью находится квартира площадью 108,7 кв. м, два гаража, объект незавершенного строительства дома площадью 119,2 кв. м. Супруга прокурора отчиталась о доходе 392 тыс. руб.

Ирина Самойлова