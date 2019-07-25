В комитете по печати Смольного сменился замруководителя

Заместителем председателя комитета по печати и взаимодействию со СМИ администрации Санкт-Петербурга назначен Ярослав Иванов. Об этом сообщается на официальном сайте Смольного.

Господин Иванов до этого работал замдиректора подведомственного комитету по печати СПб ГУП «Городской центр размещения рекламы». По данным АБН, в новой должности он будет курировать направление по предоставлению госуслуг, входящих в компетенцию комитета в соответствии с ФЗ №38 «О рекламе».

Напомним, что занимавший ранее должность зампредседателя комитета по печати Альберт Садыков был назначен при прежнем руководителе — Сергее Серезлееве, который был отправлен в отставку в конце марта после проверки Контрольно-счетной палаты.

В настоящий момент главой комитета по печати и взаимодействию со СМИ является бывший руководитель рекламной компании Russ Outdoor Владимир Рябовол.