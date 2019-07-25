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Казачье общество устроило под Самарой незаконный детский палаточный лагерь

В Красноярском районе Самарской области сотрудники ГУ МЧС по региону пресекли деятельность несанкционированного детского лагеря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы надзорной деятельности выехали на место дислокации несанкционированного палаточного лагеря, организованного образовательной организацией. По данным “Ъ”, лагерь организовали представители Красноглинского станичного казачьего общества «Казачья застава». В ходе выезда было установлено, что отсутствует ряд документов по организации деятельности лагеря.

Расположение лагеря было выявлено в результате рейдового осмотра территории Красноярского района. Сборы были организованы в поселке Волжский недалеко от Царева кургана. После визита надзорной комиссии лагерь был свернут, а все находившиеся в нем дети вывезены.

Тотальная проверка таких объектов по всей стране началась после трагедии в Хабаровском крае. Пожар в лагере «Холдоми» произошел в ночь на 23 июля. Площадь возгорания достигла 240 кв. м, сгорело 20 палаток, где находилось 189 человек. Пострадали 13 человек, включая восемь детей, четверо из которых погибли.

Андрей Сазонов


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