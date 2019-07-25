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В Самарской области состоится «экологический митинг»

Сегодня, 25 июля, в 18.00 (MSK+1) в Новокуйбышевске на площади Менделеева состоится «экологический» митинг. Об этом в Твиттере сообщил депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.

Мероприятие проводится «в рамках поволжского экологического митинга КПРФ против переработки опасных отходов в поселок Горный (на полпути от Самары до Саратова), экологических проблем Новокуйбышевска и против мусорной реформы».

Кроме Самарской области сегодня акции протеста против строительства «заводов смерти» пройдут в Саратовской, Курганской, Кировской областях и республике Удмуртия.

Ани Айвазян


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