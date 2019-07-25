Башгидромет: Уфа погрузилась в безветренную дымную мглу

В Уфе наблюдается дымная мгла, сообщает Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Горожане сегодня обсуждают в социальных сетях странную дымку на улицах, напоминающую смог, но без запаха. В Башгидромете объясняют явление тем, что республика попала в область повышенного давления. При слабом ветре, до 5 м/с, это способствует накоплению различных примесей в приземном слое атмосферы, сообщает ведомство.

В пробах атмосферного воздуха, отобранных за прошедшие сутки Центром мониторинга среды, превышений предельно допустимых концентраций по продуктам горения (диоксиду и оксиду азота) не обнаружено.

По прогнозу Башгидромета, такое явление может продлится в ближайшие два дня, когда усиления ветра не ожидается.

Ирина Самойлова