Лунной походкой

20 июля этого года исполнилось ровно 50 лет со дня, когда человек впервые ступил на поверхность Луны. В честь круглой даты «Коммерсант Стиль» решил напомнить о пользе, популярности и востребованности современных часов с индикатором лунных фаз. И если для полета в космос у них точно найдутся серьезные конкуренты, то для хождения по поверхности Земли — вряд ли.
Не сложно представить, насколько важна точность часовых механизмов во время полетов в космос, и те часы, которые выдержали это испытание, навсегда записаны в историю как самые надежные.
Помимо этой модели на Луне в 1972 году побывал хронограф Bulova вместе с астронавтом Роном Эвансом, членом экипажа «Аполлона-17». И хоть он и не выходил из корабля на Луну, но передал часы товарищам по экипажу, которые выходили, и впоследствии сделал на них памятную гравировку.
С тех пор человечество сильно шагнуло вперед в техническом смысле. Часы сегодня умеют погружаться под воду на 1 тыс. м, не реагировать на магнитные поля и даже силу притяжения. А поскольку мировые открытия и человеческая смелость всегда будут окрашены в романтические тона, часовые компании всегда будут развивать направление профессиональных механизмов, нарушающих границы общечеловеческого представления о реальности. Но если все же экстремальных условий жизнедеятельности в ближайшее время не предвидится, можно обратить внимание на более приземленные модели: часы с индикатором лунных фаз будут напоминать владельцу о том, насколько важно это самое близкое к Земле небесное тело для всех обитателей зеленой планеты.
Лунные фазы могут пригодиться интересующимся астрологией: говорят, в восходящую и нисходящую фазы стоит принимать разные решения. А также любителям рыбалки и серфинга: в отличие от астрологических прогнозов, связь лунных фаз и земных приливов и отливов доказана научно. Парикмахерам стоит знать о существовании лунного календаря стрижек, а женщинам — о влиянии Луны на их здоровье. И одно дело — смотреть в небо, пытаясь угадать, какая же сейчас Луна, растущая или стареющая, а другое — иметь на запястье изящную драгоценную вещицу с швейцарским механизмом внутри, точно сообщающую о движении светила по небосводу.
Есть очень сложное технически исполнение, как у Jacob & Co. или De Bethune. Есть классическое в рамках полного или вечного календаря, как у Vacheron Constantin или IWC. А есть эстетически великолепное, как у Hermes и H. Moser, когда Луне отведено чуть ли самое важное место в дизайне циферблата. И такое разнообразие неслучайно — тому, кто однажды заметил закономерность связи своего жизненного цикла и лунных фаз, захочется постоянно оставаться в курсе. А варианты часов найдутся для каждого.
Hermes
Часы Arceau L’Heure de La Lune, серое золото, метеорит, 43 мм, механизм с автоматическим подзаводом
H. Moser
Часы Endeavour Perpetual Moon Concept Only, розовое золото, 42 мм, механизм с ручным подзаводом
Vacheron Constantin
Часы Fiftysix Complete Calendar, сталь, 40 мм, механизм с автоматическим подзаводом
Baume & Mercier
Часы Сlifton Baumatic Perpetual Calendar, розовое золото, 39 мм, механизм с автоматическим подзаводом
IWC
Часы Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar Spitfire, бронза, 46,2 мм, механизм с автоматическим подзаводом
De Bethune
Часы DB28 Yellow Tones, желтое золото, 42,6 мм, механизм с ручным подзаводом
Jacob & Co.
Часы Astronomia Minute Repeater, 50 мм, розовое золото, авантюрин, механизм с ручным подзаводом
Jaeger-LeCoultre
Часы Dazzling Rendez-Vous, розовое золото, рубины, бриллианты, 36 мм, механизм с автоматическим подзаводом
Parmigiani
Часы Tonda Metropolitaine Selene, розовое золото, перламутр, бриллианты, 33, 72 мм, механизм с автоматическим подзаводом
Breguet
Часы Queen of Naples, белое золото, перламутр, бриллианты, 36,50 x 28,45 мм, механизм с автоматическим подзаводом