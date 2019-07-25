Лунной походкой

20 июля этого года исполнилось ровно 50 лет со дня, когда человек впервые ступил на поверхность Луны. В честь круглой даты «Коммерсант Стиль» решил напомнить о пользе, популярности и востребованности современных часов с индикатором лунных фаз. И если для полета в космос у них точно найдутся серьезные конкуренты, то для хождения по поверхности Земли — вряд ли.

Не сложно представить, насколько важна точность часовых механизмов во время полетов в космос, и те часы, которые выдержали это испытание, навсегда записаны в историю как самые надежные.

Американские астронавты, первые ступившие на Луну, Баз Олдрин и Нил Армстронг в 1969 году провели около 22 часов на лунной поверхности, и вместе с ними это время за пределами земной орбиты провели часы Omega Speedmaster Professional.

Помимо этой модели на Луне в 1972 году побывал хронограф Bulova вместе с астронавтом Роном Эвансом, членом экипажа «Аполлона-17». И хоть он и не выходил из корабля на Луну, но передал часы товарищам по экипажу, которые выходили, и впоследствии сделал на них памятную гравировку.

С тех пор человечество сильно шагнуло вперед в техническом смысле. Часы сегодня умеют погружаться под воду на 1 тыс. м, не реагировать на магнитные поля и даже силу притяжения. А поскольку мировые открытия и человеческая смелость всегда будут окрашены в романтические тона, часовые компании всегда будут развивать направление профессиональных механизмов, нарушающих границы общечеловеческого представления о реальности. Но если все же экстремальных условий жизнедеятельности в ближайшее время не предвидится, можно обратить внимание на более приземленные модели: часы с индикатором лунных фаз будут напоминать владельцу о том, насколько важно это самое близкое к Земле небесное тело для всех обитателей зеленой планеты.

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Лунные фазы могут пригодиться интересующимся астрологией: говорят, в восходящую и нисходящую фазы стоит принимать разные решения. А также любителям рыбалки и серфинга: в отличие от астрологических прогнозов, связь лунных фаз и земных приливов и отливов доказана научно. Парикмахерам стоит знать о существовании лунного календаря стрижек, а женщинам — о влиянии Луны на их здоровье. И одно дело — смотреть в небо, пытаясь угадать, какая же сейчас Луна, растущая или стареющая, а другое — иметь на запястье изящную драгоценную вещицу с швейцарским механизмом внутри, точно сообщающую о движении светила по небосводу.

Модели с лунными фазами есть и в женских часах, и в мужских.

Есть очень сложное технически исполнение, как у Jacob & Co. или De Bethune. Есть классическое в рамках полного или вечного календаря, как у Vacheron Constantin или IWC. А есть эстетически великолепное, как у Hermes и H. Moser, когда Луне отведено чуть ли самое важное место в дизайне циферблата. И такое разнообразие неслучайно — тому, кто однажды заметил закономерность связи своего жизненного цикла и лунных фаз, захочется постоянно оставаться в курсе. А варианты часов найдутся для каждого.