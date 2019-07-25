Omega отпраздновали 50-ю годовщину миссии «Аполлон-11» открытием бутика в Санкт-Петербурге

Прошло 50 лет с тех пор, как человек впервые ступил на поверхность Луны — момента, навсегда изменившего историю и представление о границах возможного. 21 июля 1969 года астронавты корабля «Аполлон-11» гуляли по лунной поверхности, а Omega Speedmaster стали первыми часами, побывавшими вместе с ними на Луне.

18 июля 2019 года бренд Omega торжественно открыл двери своего первого бутика в Санкт-Петербурге и отпраздновал золотую годовщину высадки человека на Луну. После торжественной церемонии разрезания ленты прошел коктейль, в рамках которого была представлена обновленная юбилейная серия легендарных «лунных» часов Speedmaster. Новый хронограф повторяет знаменитый дизайн модели Speedmaster BA145.022: он изготовлен из эксклюзивного 18-каратного золота MoonshineTM и приводится в действие новым калибром Master Chronometer 3861 с ручным подзаводом.

В пространстве Babochka, где расположился бутик, была представлена уникальная выставка Speedmaster, где гости смогли принять участие в интерактивной миссии посадки на Луну с использованием современных технологий. В продолжение празднования гости были приглашены на гала-ужин, который проходил под куполом Планетария №1.

Гигантские проекции луны и космических тел создали ощущение настоящего галактического путешествия, в котором приняли участие: Диана Вишнева, Ляйсан Утяшева, Елена Летучая, Светлана Бондарчук, Хатуля Авсаджанашвили, Наталья и Мурад Османн, Ольга Панченко, Анна Брострем, Татьяна Рогаченко, Анастасия Рагозина, Инга Берман, Борис Белоцерковский, София Никитчук, Екатерина Доманькова, Анна Ивченко, Екатерина Мухина, Виктория Полякова, Евгения Линович, Елена Крыгина, Уиллиам Ламберти, Ксения Князева, Светлана Родина, Инна Маликова, Аглая Тарасова, Милана Королева, Ирина Оганова, Дмитрий Дудинский, Лаура Джугелия, Оксана Он, Андрей Артемов и другие.