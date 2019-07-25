Автобусы приедут в долг

Город заплатит на 3-4% выше среднерыночной цены в случае запланированного получения «Нижегородпассажиравтотрансом» в лизинг под 12% годовых 200 больших низкопольных автобусов. Об этом сообщил глава бюджетной комиссии городского парламента Марк Фельдман. Причина переплаты в том, что мэрия не использует возможности госпрограммы по субсидированию закупок транспорта, с помощью которой можно существенно сэкономить бюджетные средства.

Зампред гордумы Николай Сатаев подсчитал, что в случае, если бы автобусы приобретались прямо сейчас, их цена составила бы около 8,5 млн рублей, а при покупке в лизинг итоговая цена возрастет до примерно 17 млн рублей.