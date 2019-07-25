Малайзия возобновила совместный железнодорожный проект с Китаем

Сегодня, 25 июля, после торжественной церемонии с участием представителей руководства Малайзии возобновились работы в рамках масштабного проекта «Железная дорога Восточного побережья», сообщает Bloomberg. Проект является частью китайского государственного плана «Один пояс — один путь». Как ожидается, строительство будет завершено в 2026 году.

Строительство 640-километровой железнодорожной линии, которая должна соединить Порт-Келанг на берегу Малаккского пролива с портом Келантан на побережье Южно-Китайского моря, было начато в 2017 году в рамках соглашения с Китаем, подписанного предыдущим правительством Малайзии. Однако пришедшее ему на смену в прошлом году правительство Махатхира Мохамада заморозило все китайские проекты предшественника, включая этот. По мнению нового премьера, стоимость проекта была слишком завышена и могла бы быть гораздо ниже, если бы проводился открытый тендер. После длительных переговоров китайским властям удалось договориться о возобновлении строительства, но только после того, как Малайзия добилась снижения стоимости проекта на $5 млрд, до $10,7 млрд. По условиям соглашения 85% расходов по проекту покроет кредит от Экспортно-импортного банка Китая.

Алена Миклашевская