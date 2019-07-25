Основатель Teleclub благоустроит водную станцию в Ревде

Владелец екатеринбургского Teleclub Олег Кумыш займется благоустройством водной стнации в Ревде, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Городские власти поддержали соответствующую инициативу, проект планируется реализовать в ближайшие два года. Объем инвестиций на его реализацию за это время составит 15 млн руб. внебюджетных средств.

Господин Кумыш уже подготовил эскизный проект и техническую документацию по внутренней организации пространства. Он предусматривает создание оздоровительного комплекса, детской площадки, зоны общественного питания, а также обустройство спортивных площадок. «В конце этого года планируется закончить строительство капитального здания оздоровительного комплекса. К концу лета будет завершено строительство пешеходных дорожек, парковки для автомобилей, частично будет сделана детская площадка. А в следующем году будет закончено благоустройство водной части комплекса: установлен пирс, налажена работа водной техники — лодок и катамаранов»,— сообщили в мэрии.

«Хочу поблагодарить администрацию города. Нам помогали со всех сторон, везде содействовали, поэтому скорость проекта хорошая, мы набрали неплохие обороты»,— цитирует пресс-служба горадминистрации господина Кумыша.