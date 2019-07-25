В Свердловской области ликвидируют поселок Бабушкино

Депутаты заксобрания Свердловской области обсудили планы по ликвидации поселка Бабушкино, расположенного на территории Алапаевского района. Это произошло на заседании комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления.

По словам председателя думы Алапаевска Ивана Мельникова, на территории поселка уже много лет никто не живет. «Транспортное сообщение отсутствует. У поселка нет какого-либо ресурсно-сырьевого, производственного, потребительского или инфраструктурного потенциала. Это значит, что территория не привлекательна ни для жителей региона, ни для инвесторов, ни для туристов»,— сообщил господин Мельников.