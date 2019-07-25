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Фото: Андрей Абрамов

Город переплатит за транспорт 3-4%

Нижний получит еще 200 автобусов в лизинг.

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Глава бюджетной комиссии гордумы Марк Фельдман считает, что цена сделки, в результате которой «Нижегородпассажиравтотранс» может получить в лизинг под 12% годовых 200 больших низкопольных автобусов, - на 3–4% дороже среднерыночной. Фельдаман считает, что мэрия должным образом не пользуется госпрограммой по субсидированию закупок транспорта.

Зампред гордумы Николай Сатаев подсчитал, что цена автобуса, полученного по лизинговой схеме составит в итоге около 15 млн рублей, в то время как при обычной покупке он обойдется в 8,5 млн рублей.

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