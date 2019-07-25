«Дочка» ГК ПИК купила территорию завода «ОДК-Климов»

Компания «ПИК-инвестпроект», «дочка» московской ГК ПИК приобрела участок на Кантемировской улице в Петербурге, на котором расположены бывшие корпуса предприятия АО «ОДК-Климов».

Как сообщает АО «РТ - Стройтех», компания признана победителем конкурса по продаже территории площадью 7,6 га. За участок она предложила 1,343 млрд руб., немногим более стартовой цены торгов.

Участок имеет обременение в виде памятника регионального значения — «Сборочная мастерская автомобильной фабрики "Русский Рено"».

“Ъ-СПб” писал, что «РТ-Стройтех» уже пытался реализовать данный земельный участок на Кантемировской улице, однако первые торги признали несостоявшимися. Бывшая территория завода может быть застроена жильем. Предприятие переехало на новую площадку в Приморском районе в 2014 году.