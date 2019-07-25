«Башспирт» планирует запустить новое производство под Уфой на год раньше

Госхолдинг «Башспирт» рассчитывает запустить свой крупнейший завод — в поселке Булгаково под Уфой — на год раньше, чем планировал, сообщил сегодня на пресс-завтраке с «Коммерсантъ-Башкортостан» генеральный директор компании Рауф Нугуманов. Он напомнил, что первоначальный план предполагал запуск завода мощностью 7 млн дал в год в 2021 году, но с поставщиками оборудования достигнута договоренность об окончании монтажа и пуско-наладочных работ уже в 2019 году. В апреле-мае 2020 года завод планируют запустить, отметил господин Нугуманов.

Стоимость проекта составит 2,7 млрд руб. На заводе будут установлены шесть итальянских линий разлива продукции. На новый завод, который будет выпускать продукцию под брендом «Башбиоспирт», будет переведено основное производство предприятия. Существующие промплощадки «Башспирта» в Уфе, Бирске, Белебее, Стерлитамаке будут предложены инвесторам на продажу или для создания совместных предприятий по производству слабоалкогольной продукции, например, пива или сидра, которых нет в линейке «Башспирта», сообщил Рауф Нугуманов. Компания, в которой работают более 1800 сотрудников, заинтересована в сохранении рабочих мест, отметил топ-менеджер.

В настоящее время «Башспирт» объединяет пять заводов. В 2018 году предприятие произвело 4 млн дал продукции, его мощности были загружены наполовину. Ввод нового производства, отметил Рауф Нугуманов, за счет современного оборудования и сосредоточения мощностей на одной площадке, что снижает логистические расходы, позволит значительно снизить себестоимость продукции (сейчас она выше, чем у конкурентов из первой тройки российских производителей спиртно-водочной продукции, в полтора — два с половиной раза и составляет 160 руб. за 0,5 л) и увеличить сбыт.

Приоритетом сбытовой политики предприятия управляющий «Башспирта» назвал выход в другие регионы. Сейчас 80% продукции «Башспирт» реализует в Башкирии, 20% — за ее пределами.

«Башспирт» входит в пятерку крупнейших российских производителей алкоголя, поставляет продукцию в 28 регионов РФ. Объединяет четыре ликероводочных и один спиртовый завод, развивает собственную розничную сеть из 168 магазинов.

Наталья Павлова