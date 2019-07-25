ПКГУП «Теплоэнерго» не планирует обращаться за субсидиями из бюджета в 2020 году

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ПКГУП «Теплоэнерго» планирует к концу года перекрыть затраты на текущую деятельность за счет доходов. Об этом на пресс-конференции рассказал замдиректора ПКГУП «Теплоэнерго» Андрей Красников. По его словам в 2020 году регоператор не планирует обращаться за субсидиями из краевого бюджета.

При этом господин Красников не исключил, что ПКГУП «Теплоэнерго» может понадобиться поддержка со стороны бюджета, в случае изменения экономической ситуации «или другого форс-мажора». «Допустим, изменится законодательство и на регоператора повесят дополнительные функции: содержание контейнерных площадок или строительство инфраструктурных объектов. Если это не войдет в тариф, то, конечно, будем искать источники финансирования»,— добавил Андрей Красников.

При этом господин Красников не исключил, что ПКГУП «Теплоэнерго» может понадобиться поддержка со стороны бюджета, в случае изменения экономической ситуации «или другого форс-мажора». «Допустим, изменится законодательство и на регоператора повесят дополнительные функции: содержание контейнерных площадок или строительство инфраструктурных объектов. Если это не войдет в тариф, то, конечно, будем искать источники финансирования»,— добавил Андрей Красников.

Напомним, в конце 2018 года на работу ПКГУП «Теплоэнерго» из краевого бюджета было выделено 352 млн руб. Они были потрачены на покрытие убытков оператора от начала операционной деятельности. В июне ПКГУП получило из бюджета еще 699 млн руб. в качестве возмещения недополученных доходов, а также 115 млн руб. на приобретение контейнеров для размещения твердых коммунальных отходов.