В Татарстане в первом полугодии производство в обрабатывающей отрасли снизилось на 1,1%

В Татарстане за первые шесть месяцев 2019 года производство в обрабатывающей отрасли снизилось на 1,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в данных Татарстанстата. Самое большое падение зафиксировано в производстве резиновых изделий — 29,4%, а также в производстве кожи и изделий из кожи — 27,3% и в производстве одежды — 11,9%. При этом в обрабатывающей отрасли на 54,6% вырос индекс производительности в текстильной промышленности, а в фарминдустрии — на 34,7%.

В целом за первое полугодие индекс промышленного производства возрос на 1,3% за счет добывающей отрасли, где добыча сырой нефти и природного газа увеличилась на 3,3%. При этом добыча прочих полезных ископаемых снизилась на 12,7%.

Предприятия Татарстана за полгода отгрузили товаров и предоставили услуг на 1,4 трлн руб. Рост составил 5,9%.

“Ъ-Казань”