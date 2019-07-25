США могут ввести санкций против России за поддержку Мадуро

США рассматривают вопрос о введении новых санкций в отношении России за поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщил спецпредставитель Вашингтона по Венесуэле Эллиота Абрамса. «Давление продолжается, завтра у нас прибавится количество санкций»,— заявил господин Абрамс (цитата по AFP). Он не уточнил детали ограничений.

Эллиот Абрамс отметил, что введение предыдущих ограничений оказало «довольно драматический» эффект на режим президента Николаса Мадуро, хотя он не отошел от власти. «Что касается России, мы все еще думаем о том, какие санкции применить, индивидуальные или отраслевые»,— сказал он в ходе пресс-конференции. По словам господина Абрамса, Вашингтон усилит давление и на Кубу за ее поддержку Венесуэле.

В апреле Вашингтон ввел санкции против венесуэльского Центробанка. Николас Мадуро считает действия властей США аморальными. В мае американский Минфин расширил санкции в отношении Венесуэлы, включив в черный список две компании и два танкера. Под санкциями находится государственная нефтегазовая компания PDVSA.

Подробнее о отношения Каракаса и Москвы — в интервью главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса “Ъ”.