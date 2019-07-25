В Черноземье могут создать четыре аграрных научно-образовательных центра

Четыре из 14 научно-образовательных центров (НОЦ) аграрного профиля могут быть созданы в Черноземье в рамках нацпроекта "Наука", сообщил ТАСС со ссылкой на заявление заместителя министра науки и высшего образования РФ Алексея Медведева в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации. Среди рассматриваемых регионов были названы Белгородская, Воронежская, Тамбовская и Орловская области. Деятельность аграрных НОЦ предусматривает развитие фундаментальных и поисково-ориентированных исследований. Они должны создаваться при поддержке и по инициативе регионов в форме консорциума подведомственных организаций Минобрнауки и Минсельхоза РФ совместно с индустриальными партнерами.

Кроме того, как сообщил замминистра, в стране планируется создать 35 селекторных центров, среди которых селекционно-семеноводческие и селекционно-племенные. Отдельным направлением в нацпроекте "Наука" может стать создание «не менее пяти» агробиотехнопарков, создание одного из них уже анонсировано в Рязани. Переговоры о возможности участия в проекте ведутся с "Фосагро" и "Русагро". Напомним, по данным Министерства науки и высшего образования РФ, НОЦ в Белгороде может быть создан первым в Черноземье, в рамках начального этапа реформы российского высшего образования.

Подробно о развитии НОЦ в Черноземье в материале ''Ъ'' «Ученые выходят на рынок».

Ирина Лобанова