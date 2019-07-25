Микрорайон «Новая жизнь» в Белгороде планируют достроить к третьему кварталу 2020 года

Две из трех очередей микрорайона «Новая жизнь» в Белгороде введены в эксплуатацию, дома третьей очереди планируют достроить в третьем квартале 2020 года, сообщили «Ъ-Черноземье» в региональном правительстве. По данным вице-губернатора Евгения Глаголева, всего ожидается ввод в эксплуатацию 72 тыс. кв. м жилья - более двух тыс. квартир (21 пятиэтажный дом). Уже построена начальная школа на 200 мест, совмещенная с детским садом так же на 200 мест.

Аналогичные проекты малогабаритного жилья, напомним, запущены в городах Шебекино, Новый Оскол, Алексеевка, Валуйки, в селе Беленькое Борисовского района. Также в рамках «Новой жизни» ведется строительство многоквартирного дома в Старом Осколе. В микрорайоне «Дубровка» в Белгороде возводится 123 индивидуальных жилых дома, ввод которых запланирован на первое полугодие 2020-го. По поручению губернатора Евгения Савченко планируется расширить масштабы строительства по проекту "Новая жизнь", особенно в формате ИЖС, и тиражировать проект на все районы региона, уточнили в облправительстве.

Подробнее о крупном девелоперском проекте в регионе читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Новая жизнь уходит в коттеджи».

Ирина Лобанова