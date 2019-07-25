В Нижнем Новгороде инспектора труда осудят за получение взятки

Прокуратура Нижегородского района утвердила обвинительное заключение в отношении инспектора региональной госинспекции труда. Его осудят за получение 70 тыс. руб. взятки от руководителя коммерческой компании в Ветлужском районе.

По версии следствия, за эти деньги обвиняемый в конце июля 2018 года не стал реагировать на обнаруженные нарушения в оформлении трудовых договоров со всеми сотрудниками компании и разрешил им работать без прохождения обязательных освидетельствований.

Дело возбуждено по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с возможной уплатой штрафа. На недвижимость обвиняемого стоимостью 2,8–3 млн руб. наложен арест.

Анастасия Еремина