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УФАС нашло нарушения при отборе подрядчика капремонта Башдрамтеатра

Башкирское управление ФАС нашло нарушения при проведении управлением капстроительства республики аукциона по отбору подрядчика капитального ремонта Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури в Уфе. С жалобой в УФАС обратилась индивидуальный предприниматель Захарова, по мнению которой заказчик предусмотрел в аукционной документации поставку звукового оборудования конкретного производителя. Жалоба была признана частично обоснованной, сообщили в УФАС на запрос "Ъ-Уфа". Заказчику выдано предписание об устранении нарушений.

Начальная стоимость контракта на капремонт театра установлена в 441,78 млн руб. На его исполнение управление капстроительства планирует направить бюджетные субсидии. До ноября в театре предполагается замена системы автоматического пожаротушения, вентиляции и кондиционирования, монтаж нового звукового оборудования и постановочного освещения для большого и малого залов. На все работы подрядчик должен предоставить пятилетнюю гарантию.

Аукцион планировалось провести 26 июля. После разбирательства в УФАС он перенесен на 7 августа, следует из сообщения на портале госзакупок.

Майя Иванова


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