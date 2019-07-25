В Краснодарском крае покупают одни из самых дорогих смартфонов по стране

МТС проанализировала розничный рынок смартфонов в России по итогам первого полугодия 2019 года.

Средняя стоимость смартфона в России составляет 16 160 рублей. В Краснодаре, Сочи и Новороссийске эта цифра оказалась выше. Жители Краснодара и Новороссийска тратят на гаджеты почти на 2 000 рублей больше, чем в среднем по стране. Сочинцы превышают средние ценовые показатели на 3 500 рублей.

Потребительский спрос кубанцев консолидировался вокруг трех брендов смартфонов: Samsung, Honor, Apple. В Краснодаре, Новороссийске и ряде других крупных городов продажи смартфонов увеличились на 11 п.п в штучном выражении и на 12 п.п в денежном. Чаще всего стимулируют продажи формат трейд-ин, а также различные акции, позволяющие сэкономить до 20% при покупке нового устройства. В Сочи продажи практически не изменились и остались на уровне прошлого года, сохраняя при этом среднюю цену чека на уровне одной из самых высоких по стране.

В первом полугодии 2019 года изменилась структура продаж смартфонов. Самую большую динамику продемонстрировали гаджеты стоимостью от 10 до 20 тысяч рублей, продажи которых за год выросли на 20%. На рост среднего сегмента повлияла усилившаяся конкуренция между Samsung и китайскими брендами Huawei, Honor и Xiaomi. Корейская компания серьезно переработала модельный ряд смартфонов, сделав ставку на устройства стоимостью 10-20 тысяч рублей - наиболее популярном у потребителей. Устройства среднего ценового сегмента получили сканеры отпечатков пальцев, в том числе встроенные в экран, безрамочные матрицы, мощные аккумуляторы и тройные камеры. Год назад такие технологии применялись в премиальных устройствах от 50 000 рублей.

Замедлился рост продаж смартфонов от 30 тысяч рублей, в январе-июне 2019 года продажи таких аппаратов увеличились на 9%, тогда как годом ранее прирост составил почти 50%. По мнению аналитиков Розничной сети МТС, это связано с тем, что пользователи таких смартфонов продлевают срок пользования гаджетом до полутора - двух лет и не стремятся поменять его на новые модели, так как они не дают принципиального повышения уровня комфорта при использовании стандартного набора сервисов и приложений: мессенджеры, поисковые системы, карты, видеоплатформы.