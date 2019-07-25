Неверов выступил за ограничение выплат бонусов в госкорпорациях

Руководитель фракции «Единая Россия», вице-спикер Госдумы Сергей Неверов выступил за введение ограничений «для различного вида бонусов в государственных корпорациях». Он подчеркнул, что соотношение зарплат во всех секторах экономики должно быть справедливым.

«В обществе звучит вопрос по высоким бонусным выплатам, по высоким налоговым дивидендам государственных корпораций. Это тема, которая требует дополнительного обсуждения. Мы планируем в рамках ряда наших профильных комитетов на осенней сессии обсудить»,— приводит ТАСС слова господина Неверова. Он уточнил, что к обсуждению будут подключены «Деловая Россия», Торгово-промышленная палата и профсоюзы.

Он напомнил о ситуации с бонусами топ-менеджерам «Почты России», которая вызвала «огромное возмущение». «Всплеск был с "Почтой России", когда люди в этом секторе работают и получают низкую заработную плату, а топ-менеджеры получают огромные деньги»,— сказал Сергей Неверов.

Напомним, речь идет о деле главы «Почты России» Дмитрии Страшнове, которого обвинили в незаконном присвоении бонуса в размере более 100 млн руб. До этого тема вознаграждений обсуждалась в 2013 году.Тогда бывший глава «Ростелекома» Александр Провоторов за досрочное расторжение контракта получил «золотой парашют» более 200 млн руб.