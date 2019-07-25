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Кандидат в губернаторы Ставрополья от КПСС подал документы в краевой избирком

Избирательная комиссия Ставропольского края приняла документы для регистрации от кандидата на должность Губернатора Ставропольского от «Коммунистической партии социальной справедливости» Николая Кряжева, сообщает пресс-служба учреждения.

Господин Кряжев подал в комиссию необходимый пакет документов, состоящий из листов поддержки кандидата в губернаторы, список подписавшихся и финансовый отчет о поступлениях в избирательный фонд и его расходовании. Кроме того, избирком получил от кандидата сведения о трех кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Если господин Кряжев победит на выборов, один из них станет сенатором от Ставрополья.

Дарья Голякова


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