В Петербурге задержаны члены группы, ставившие на учет мигрантов

В Петербурге задержаны члены организованной группы, незаконно ставившие на миграционный учет граждан из стран ближнего зарубежья. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, расследование установило, что услугами группы воспользовались более 300 приезжих.

По факту деятельности организованной группы возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан).

В настоящее время установлено восемь участников группы, четверо из них задержаны, четверо находятся под подпиской. В ходе обысков оперативники изъяли поддельные бланки и печати, мобильные телефоны и документы.