«Искитимцемент» снизил производство цемента на 3,6%

Новосибирская компания «Искитимцемент» сократила по итогам шести месяцев 2019 года производство цемента на 3,6% — до 421 тыс. т. По данным ее пресс-службы, потребителям отгружено 418 тыс. т готовой продукции, что на 0,5% меньше аналогичного периода прошлого года.

Как отметил гендиректор «Искитимцемента» Владимир Скакун, несмотря на рост емкости цементного рынка Новосибирской области по сравнению с прошлым годом, с конца июня темпы прироста потребления цемента заметно снижаются. По его оценкам, изменить ситуацию может рост строительного сектора как основного драйвера цементной отрасли за счет мер господдержки. «Расширение доступности льготной ипотеки как на покупку квартир в новостройках, так и на приобретение частных домов будет востребовано населением, и приведет к росту объема вводимых жилых площадей, стимулирует строительство школ, детских садов, больниц, дорог»,— говорит Владимир Скакун.

«Искитимцемент» поставляет цемент в Новосибирскую, Омскую, Томскую, Тюменскую и Курганскую области, Кузбасс, Алтайский край, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также в Казахстан. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2018 году составила 4,1 млрд руб., чистый убыток — 374,2 млн руб. (в 2017 году — 132,4 млн руб.).

Оксана Павлова