Россия и Турция расширяют сотрудничество в сфере науки и образования

Представители вузов России и Турции обсудили перспективы развития сотрудничества между научно-образовательными учреждениями обеих стран. Российские и турецкие вузы также заключили новые соглашения о сотрудничестве по различным направлениям — от студенческого обмена до совместных научных исследований.



С 10 по 13 июля в рамках заседания V Российско-Турецкого форума общественности в Санкт-Петербурге состоялось заседание Комитета по образованию и науке РТФО с участием ректоров и представителей академического и научного сообщества – II Форум ректоров.

Российскую часть Комитета по науке и образованию РТФО возглавляет врио ректора Южного федерального университета Инна Шевченко.

В форуме приняли участие 35 вузов (20 ректоров) из научно-образовательных организаций России и Турции.

В ходе мероприятия участники подчеркнули значимость расширения академической и научной мобильности в контексте национальных задач по увеличению числа иностранных студентов, а также необходимость усиления межвузовского обмена информацией и опытом.

Участники форума отметили значительный потенциал развития сотрудничества по широкому спектру направлений – от пищевой безопасности и сельского хозяйства до медицины и аэрокосмической отрасли.

По итогам мероприятия был подписан 21 документ о сотрудничестве между российскими и турецкими вузами.