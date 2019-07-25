Сбор бахчевых культур на Кубани превышает показатели прошлого года

В Краснодарском крае собрали около 80 тыс. тонн арбузов, дынь и тыкв. Средняя урожайность составляет 170 ц/га. Бахчевыми культурами в регионе засеяно 9,5 тыс. га. Это на 1,5 тыс. га выше показателей 2018 года, сообщает краевой минсельхоз. Увеличение посевной площади, по данным ведомства, связано с высоким спросом на кубанскую продукцию.

Отмечается, что 70% площади засеянных бахчевых культур относятся к сортам кубанской селекции, выведенных учеными ВНИИ риса.

По прогнозам, благодаря хорошим погодным условиям, урожай бахчевых культур в этом году ожидается выше прошлогоднего. Арбузов планируется собрать 72 тыс. тонн, что на 4 тыс. тонн больше, чем в 2018 году.

Отмечается, что выращиванием бахчевых культур в регионе занимается 20 производителей, преимущественно, в Темрюкском районе. По объему производства бахчевых культур Краснодарский край занимает третье место в ЮФО и пятое – в России.

Василий Хитрых