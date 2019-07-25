«Самарской области нужны инвестиции»

Законодательство в сфере теплоснабжения претерпело ряд существенных изменений, направленных на развитие муниципалитетов и повышение качества жизни населения. Все это возможно в результате инвестиций в инфраструктуру городов. Самарская область – регион с высоким износом инфраструктуры, где практически полностью отсутствуют частные вложения в ее обновление. О том, как привлечь инвестиции, повысить качество теплоснабжения рассказал директор филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Александр Гришатов.

- Почему на Ваш взгляд на самарском рынке ЖКХ до сих пор нет концессионных соглашений? Были ли у «Т Плюс» попытки заключить концессию с правительством области? Если да, то почему они не удались?

- Концессионное соглашение выгодно практически в любой отрасли, но такой вид государственно-частного партнерства не совсем подходит для обновления теплосетевого комплекса в Самарской области по ряду причин. В концессию можно взять только муниципальное имущество, а система централизованного теплоснабжения состоит не только из него, это комплекс от станций и котельных до потребителя, где не всё имущество муниципальное. Существуют более эффективные решения для развития регионального ЖКХ. Например, переход на модель ценообразования по методу «альткотельной».

- Метод «альтернативной котельной» как элемент реформирования рынка тепловой энергетики широко обсуждается. Некоторые города уже перешли на этот метод расчета цены. В чем его выгода?

- Начну с того, что группа экспертов Министерства энергетики РФ определила эталон затрат, на основании которых формируется цена на отпускаемую тепловую энергию.

Метод «альтернативной котельной» предлагает использовать в качестве предельного уровня цены на теплоэнергию стоимость тепла, которая может быть в случае строительства новой современной котельной в конкретном регионе. Это должно позволить устранить основные недостатки текущей схемы расчета тарифов, когда тариф зависит от затрат поставщика – высокие затраты высокий тариф, эффективный поставщик – низкий тариф.

В существующей системе отношений отсутствуют стимулы для повышения эффективности, так как достигнутая экономия уменьшит затраты и тариф, а значит и инвестиционные возможности.

Новые нормы законодательства фактически являются инструментом для обеспечения гарантий привлечения значительных средств в модернизацию системы теплоснабжения.

- Какой объем инвестиций позволит привлечь переход на новую модель рынка в Самаре? В какой стадии находятся переговоры?

- Самаре нужны инвестиции в размере 23 млрд руб. Переход к ценовым зонам позволит в перспективе привлечь такие средства. Важно, что при долгосрочном ценообразовании компания может с опережением вкладывать денежные средства в обновление тепловых сетей, чтобы такие ситуации, как этой зимой, не повторялись. Сейчас экспертная группа работает над оценкой точного объема инвестиций, социально-экономических последствий и изменений бюджетов городов и региона.

- Почему в Ульяновске «альткотельная» появится быстрее, чем в Самаре? Ведь переговоры в нашем регионе начались раньше, чем у соседей.

- В Самаре теплосетевой комплекс масштабней, а система теплоснабжения сложнее и многообразнее, чем в Ульяновске, поэтому на проработку инвестиционной программы требуется больше времени. Например, если в Ульяновске система теплоснабжения представляет из себя около 1200 км сети, 65 систем теплоснабжения и 13 единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), то в Самаре – это 2142 км. сетей, 102 системы теплоснабжения и 36 ЕТО. Поэтому процесс формирования инвестиционной программы в Самаре более продолжительный.

- Идет цифровизация всех сфер экономики. Как ваша компания внедряет высокие технологии в свои процессы?

- Энергетика – достаточно консервативная отрасль. Тем не менее, мы тоже ведем работу в этом направлении. В Тольятти мы автоматизируем центральные тепловые пункты, ставим большое количество расходомеров, датчиков с выводом их на щиты управления диспетчеров для того, чтобы в случае возникновения нештатной ситуации как можно быстро определить, где произошел сбой. Это позволит значительно сократить время на корректировку режимов сети, а также повысит качество и надежность теплоснабжения наших потребителей. Если брать генерацию, то по этому пути мы идем давно, все новые блоки у нас полностью автоматизированы. В планах довести автоматизацию всех направлений на 100%.

- Это как-то повлияет на количество рабочих мест?

- Это однозначно повлияет на уровень производительности труда. Количество сотрудников, обслуживающих генерирующие объекты и теплосетевой комплекс, возможно, уменьшится. Но вместе с этим появятся новые места, так как систему тоже кто-то должен обслуживать. Например, при закрытой системе теплоснабжения появляется новое оборудование. По закону, в 2022 году мы должны перейти на нее. И вообще, вся страна идет к тому, чтобы повысить производительность труда. Мы тоже к этому стремимся.

- Каких затрат потребует переход на закрытую систему теплоснабжения? Какие плюсы ощутят потребители?

- Если брать Самару, то нужно около 11 млрд руб с учетом промышленных потребителей. Зоны Самарской ГРЭС и Безымянской ТЭЦ у нас закрыты. Перехода требуют ПОК, ЦОК (привокзальная и центральная отопительные котельные, — “Ъ”) и Самарская ТЭЦ. Это повышение качества теплоснабжение и исключение перетопов и недотопов. У здания появится автоматический пункт, который будет следить за температурой помещения. Все ресурсы будут учитываться. Потребители смогут платить не по нормативу, а по факту. В целом, думаю, реализация этой программы, а к этому стремятся и правительство РФ, и области, да и мы в этом заинтересованы, позволит снизить платежи. Хочу подчеркнуть, платежи, а не цены. К тому же, за счет этого получится экономить ресурсы.

- Реальны ли сроки, которые государство установило для перехода на закрытое теплоснабжение?

- Хороший вопрос. Уже было несколько попыток. Ранее переход на закрытое теплоснабжение должен был произойти в 2020 году. Но так сложилось, что практически во всех крупных городах страны открытая схема. Когда-то это строилось из соображений «быстро и недорого». Если говорить о Самаре, то для перехода требуется 4-5 лет.

- В феврале «Т Плюс» сообщал о недофинансировании региональных теплосетей на 34 млрд рублей. Можете обозначить структуру необходимых затрат?

- Если брать Самару, для приведения теплового хозяйства в нормативное состояние по этой схеме нужно 23 млрд руб. Если говорить о всей области — нужно 34 млрд руб. Все эти средства потребуются для технического перевооружения тепловых сетей. Большая часть денег необходима на перекладку теплотрасс в Самаре. Эти ресурсы понадобятся для замены распределительных и квартальных сетей, основная часть которых сейчас является муниципальной собственностью, либо относится к категории «безхозяйные сети». Очень много сетей старше нормативного срока эксплуатации — то есть старше 25 лет. Это цифра не взята с потолка, а рассчитывалась экспертами. По статистике, количество аварийных отключений на 26-й год службы возрастает в разы.

- В какой стадии находятся проекты переконфигурации Самарской ГРЭС и БТЭЦ?

- Изменение конфигурации Самарской ГРЭС произошло в январе 2018 года. Станция переведена на розничный рынок и продолжит работу с существующим составом оборудования. Безымянская ТЭЦ – построена еще в начале сороковых годов прошлого века. Текущая конфигурация не позволяет ей достичь необходимых показателей эффективности, а значит соответствовать рыночным условиям. Поэтому мы вынуждены провести масштабную модернизацию всего комплекса оборудования. В 2019 году на БТЭЦ будут установлены автоматизированные водогрейные котлы, обновится теплофикационная система предприятия, в том числе полностью заменим насосное оборудование, установим регуляторы, грязевики. Реализация проекта позволит сохранить тепловую мощность в полном объеме, а исключение из состава предприятия генерирующей мощности сократит затраты на обеспечение условий безопасной эксплуатации оборудования. Объем вложений около 1 млрд руб.

- Какие еще крупнейшие проекты планируется реализовать в 2019 году?

- На Новокуйбышевской ТЭЦ планируем установить новый пиковый водогрейный котел для покрытия пика нагрузок и ухода от старого оборудования со сроком службы более 50 лет. Если говорить о Самарской ТЭЦ, то это переход на параллельную схему подогревателей сетевой воды на третьей турбине. Это основное, что мы планируем реализовать в текущем. В АО «ПТС» – это автоматизация диспетчерского центра для лучшего сбора информации о состоянии сетей. Это крупный проект, рассчитанный на несколько лет. Реализация всех этих мероприятий направлена на повышение качества теплоснабжения жителей региона.

- В министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области ведется разработка стратегии развития систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения региона. Принимают ли представители компании участие в обсуждении? Какие проекты компании могут войти в стратегический план?

- Рассматриваются проекты увеличения надежности как источников тепловой энергии, так и тепловых сетей, установка индивидуальных тепловых пунктов в МКД для повышения надежности и эффективности их теплоснабжения. Эти проекты в обязательном порядке войдут в стратегический план. Также принимаем участие в реализации нацпроекта «Умный город»: реализуем большой перечень проектов по автоматизации.

- Кто является крупнейшими должниками «Т Плюс» в Самарской области?

- Одним из крупнейших должников является сызранский МУП «ЖЭС», его долг превышает 922 млн рублей. В ноябре 2018 года по инициативе «Т Плюс» введено внешнее управление. Сейчас деятельность МУП «ЖЭС» является полностью открытой и прозрачной для всех кредиторов и надзорных органов. Тот факт, что МУП «ЖЭС» начинает рассчитываться со своими кредиторами, говорит о том, что предприятие входит в нормальный режим работы и сегодня есть предпосылки для выхода компании из кризиса.

- Недавно МУП «ЖЭС» и «Т Плюс» получили статусы ЕТО в зоне своего действия. Это поможет стабилизировать ситуацию на местном рынке ЖКХ?

- Все собранные с потребителей средства пойдут на оплату ресурсов ресурсоснабжающим организациям, а не будут израсходованы на другие цели. МУП «ЖЭС» также будет собирать средства и направлять их на свою производственно-хозяйственную деятельность. Можно с уверенностью сказать, что таких долгов, которые сформировались за прошлые годы точно не будет.

- Общество негативно реагирует на рост тарифов, компании при этом говорят, что с трудом покрывают издержки? Каков, по вашему мнению, «справедливый» тариф?

- «Справедливый тариф» – это тариф, рассчитанный по формуле Минэнерго России, тариф «альтернативной котельной». Если сравнивать Самарскую область с соседними регионами, то у нас один из самых низких тарифов. Кроме того, у «Т Плюс» тариф ниже, чем у других производителей в области. Я думаю, население беспокоит не тариф, а сумма, указанная в платежке. Для того, чтобы сумма была меньше, сейчас и направлены заметные усилия региональных властей с привлечением теплоснабжающих компаний. Но и жителям в свою очередь для этого необходимо проводить в домах энергосберегающие мероприятия, устанавливать погодозависимую автоматику, отказываться от своих привычек регулировать температуру в квартире при помощи форточки. Оснащение домов современными приборами учета позволяет анализировать потребление энергоресурсов, а значит и управлять расходами. Собственники многоквартирных домов, которые занимается энергосбережением, устанавливает стеклопакеты, утепляет стены, оборудует внутридомовые системы автоматическими регуляторами потребления тепловой энергии, следят за исправностью теплоузлов зданий, несут меньшие расходы на оплату коммуналки, чем те, которые задумывается о рациональном энергопотреблении.

- Когда в Самаре уйдут от летних отключений горячей воды?

- Любой трубопровод нужно ремонтировать. Полностью не отключать горячую воду позволяет такой технический метод как закольцовка всей системы, но он достаточно дорогой. Продолжительность летних отключений зависит от технического состояния теплосети, чем хуже ее состояние, тем длительнее отключения, так как требуется больше времени на ее ремонт. Планируемый рост инвестиций при переходе на метод «альтернативной котельной» заметно обновит сеть, сократятся летние ремонты и долгие отключения воды уже не потребуются.

Беседовала Сабрина Самедова