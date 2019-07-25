Сибирский рынок автомобилей с пробегом стагнирует

За первые пять месяцев 2019 года рынок легковых автомобилей с пробегом в Сибирском федеральном округе вырос только на 0,3%. По данным аналитической компании «Автостат инфо», всего перерегистрировано более 204,7 тыс. легковушек. Перепродажи иномарок с пробегом на сибирском рынке выросли на 0,5% и достигли 142 тыс. единиц. Объем реализации подержанных легковушек отечественного производства снизился на 0,2% и составил 62,7 тыс. штук.

Наиболее популярной маркой на вторичном авторынке оказалась Lada, которых реализовано свыше 53,3 тыс. автомобилей (-0,1%). Самые перепродаваемые модели этой марки — 2107 «Жигули», 2121 «Нива» и 2109 «Спутник». Топ рынка автомобилей с пробегом среди иномарок возглавила Toyota. Их перепродажи снизились на 11% — до 26,8 тыс. автомобилей с пробегом. Также в число популярных автомобильных марок на рынке вошли Nissan — 13,5 тыс. (-1,6%), Hyundai — 10,1 тыс. (+15,7%), Mitsubishi — 7,7 тыс. (+2,5%).

В целом рынок легковых автомобилей с пробегом России показывает отрицательную динамику: с января по май 2019 года продано более 1,8 млн подержанных машин. По сведениям «Автостат инфо», это на 11,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Подробнее о ситуации на сибирском рынке — в материале “Ъ” «Банки подогрели авторынок»

Илья Галагуз