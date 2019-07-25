На праздновании Дня города в Екатеринбурге выступит группа «Чайф»

Одним из хедлайнеров Дня города в Екатеринбурге станет группа «Чайф», сообщили в мэрии на заседании оргкомитета. Выступление пройдет 17 августа на площади 1905 года. По словам главы оргкомитета Дмитрия Баранова, еще один артист, который выступит на Плотинке, пока не определен. Бюджет мероприятий в этом году составил 30 млн руб.

Также известно, что на площадке в Академическом выступит рэпер Тима Белорусских, известный по песням «Мокрые кроссы» и «Незабудка».

В прошлом году День города в Екатеринбурге посетили более 1 млн человек. Мероприятия проводились более чем на 60 площадках. В центре города прошло шоу «Голоса и танцы Екатеринбурга», выступили певица Елка, группы Ottawan и «Мумий Тролль». Одним из массовых стал концерт в микрорайоне Академический, на котором выступила певица Светлана Лобода и группа «Звери».

Яна Рустамова