К кандидатам зашли с обысками

Накануне у незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы прошли обыски: у Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Николая Баландина и Александра Соловьева. Незадолго до этого по административной статье на 30 суток арестовали Алексея Навального за призывы выйти на несогласованные акции. Также накануне СКР возбудил уголовное дело о воспрепятствовании работе избирательных комиссий. Следствие считает, что в июле неназванные участники одного из движений провели незаконный пикет у здания Мосгоризбиркома и угрожали насилием членам комиссии. Зачем и кому понадобилось это уголовное дело? Выяснял Григорий Колганов.

Это было одно из самых странных сообщений СКР: следователи возбудили дело по статье о воспрепятствовании работе избирательной комиссии. Кто конкретно и когда препятствовал, не уточнялось. Поздно вечером вопрос о фигурантах начал проясняться: с обысками пришли к Ивану Жданову и Дмитрию Гудкову. Отец последнего — Геннадий Гудков — сразу предположил, что действия силовиков могут быть связаны как раз с новым расследованием СКР: «Нагрянули человек десять — из них некоторые в форме, некоторые в штатском. У них с собой был чемодан криминалиста. Они отключили все охранное видеонаблюдение в доме. Никакой обыск не может происходить в рамках административного дела — только в рамках уголовного, с постановлением суда».

Что касается статьи, по которой возбуждено дело, то юристы называют ее «уссурийским тигром» Уголовного кодекса — пересчитать случаи ее применения можно по пальцам одной руки. Предполагаемое преступление, судя по публикации СКР, произошло в июле у здания Мосгоризбиркома. Под описание подходит митинг незарегистрированных кандидатов, состоявшийся в воскресенье 14 июля. Тогда около тысячи недовольных дошли до Мосгоризбиркома и потребовали аудиенции председателя комиссии Валентина Горбунова, но тот в свой законный выходной оказался на даче. Если речь именно об этом событии, то с квалификацией преступления явно что-то не так, считает сопредседатель правозащитного движения «Голос» Григорий Мельконьянц: «Квалификация некорректная. Если разбираться, то нужно выяснить, согласовано или не согласовано это собрание было, и, соответственно, по другим законам оно должно оцениваться. Мы понимаем, что это произошло не сразу. То есть, если бы в этот день происходили какие-то реальные беспорядки, события, тогда, наверное, все эти дела были бы возбуждены намного раньше».

Впрочем, член президентского совета по правам человека и бывший член Центризбиркома Игорь Борисов увидел в действиях оппозиции признаки 141-й статьи и предлагает не искать какой-либо дополнительной подоплеки: «На мой взгляд, там есть признаки части третьей статьи 141 — оказывать давление, в том числе и публичными призывами. Но в любом случае правоохранительные органы должны понимать, что вся их работа будет проходить через призму общественной оценки».

Но если политическая подоплека все же имеется, кому выгодно такое уголовное дело? Звучат версии, что Мосгоризбиркому, который по-другому не в силах справиться с неуступчивыми оппозиционерами. За столичных коллег в интервью «Ъ FM» вступилась глава Центризбиркома Элла Памфилова:

Глава ЦИК Элла Памфилова: «Я уверена, что Мосгоризбирком не был инициатором, не знаю, надеюсь, что нет. Поскольку избиратель в Москве разный, то и эта ситуация может по-разному оцениваться. Лучше бы, конечно, всего этого избегать».

По закону даже фигурантов расследования избирком обязан пустить на выборы, так что уголовное дело не должно помешать оппозиционерам добиваться своего. Тогда зачем все это? Сами незарегистрированные кандидаты называют преследование попыткой запугать. Причем не их самих, а им сочувствующих, уточняет одна из участниц акции у Мосгоризбиркома Юлия Галямина. Ее следователи уже вызвали на допрос: «Все это делается для того, чтобы запугать людей, чтобы они не вышли на Тверскую в субботу, 27 июля, где мы хотим потребовать, чтобы все-таки исполнялось выборное законодательство. Я не думаю, что они будут развивать это уголовное дело».

Если замысел действительно таков, то власть с помощью уголовного дела может добиться успеха, полагает политолог Аббас Галямов: «Когда митинг не санкционирован и еще возбуждаются уголовные дела, определенное количество умеренных недовольных от протеста на всякий случай будут держаться подальше. Число протестующих уменьшится, но те, что выйдут, будут настроены еще более радикально».

Оппозиционерам отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму на прошлой неделе. Избиркомы посчитали, что часть подписей в их поддержку подделана. Кандидаты сочли решение незаконным и практически каждый день проводили несанкционированные акции протеста. В субботу на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг, на который, по разным оценкам, пришли от 12 до 22 тыс. человек.