В ФК «Краснодар» перейдет французский атакующий полузащитник Реми Кабелля

Футбольный клуб «Краснодар» достиг соглашения с французским ФК «Сент-Этьен» о переходе к россиянам атакующего полузащитника Реми Кабелля. В настоящий момент уже согласованы все детали перехода Кабелля в стан черно-зеленых. Сообщается, что футболист в ближайшие дни прибудет в столицу Кубани и пройдет медицинское обследование. После этого с ним будет подписан личный контракт, сообщили в пресс-службе клуба.

Реми Кабелля 29 лет. Он родился во французском городе Аяччо. До 14 лет занимался в различных футбольных секциях при небольших клубах, в 2004 году перешел в школу ФК «Монпелье». Летом 2011 года выиграл в составе «Монпелье» чемпионат Франции. В июле 2014-го перешел в «Ньюкасл Юнайтед». Летом 2016 года «Монпелье» выкупил контракт футболиста. Два года Кабелля защищал цвета «Марселя», а затем перебрался в «Сент-Этьен».

Дмитрий Михеенко