На набережной Камы появятся теннисные корты

На участке набережной Перми от Коммунального моста до порта Пермь появится спортивная зона с двумя теннисными кортами. Об этом в своем Instagram написал глава города Дмитрий Самойлов.

Помимо теннисных кортов на участке установят тренажеры, площадки для воркаута и для восточных единоборств. Появится отдельная огороженная площадка для мини-футбола, площадка для уличного баскетбола с трибунами. Здесь же будет зона для любителей зимнего плавания с помещением для переодевания и душевыми, кафе, административное здание, в котором предусмотрена зона проката инвентаря. Вокруг спортивной зоны будут оборудованы две беговые дорожки с различными уклонами: одна протяженностью в 1 км, другая — 1,4 км.

Сотрудники МКУ «Пермблагоустройство» рассчитывают в этом году закончить строительство двух кортов. Все остальные работы по оснащению этой территории будут закончены осенью следующего года. В 2020 году завершается по планам и строительство кафе, универсального павильона, где можно читать лекции и проводить различные занятия, и раздевалки.