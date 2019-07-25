Основные фонды организаций Краснодарского края за 2018 год достигли 5 трлн. рублей

По итогам 2018 года стоимость основных фондов коммерческих и некоммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства) Краснодарского края составила 5 трлн. руб., сообщает Краснодарстат.

По данным статистики, общем объеме основных фондов коммерческих организаций 10,6% полностью изношены. Из них наибольшая доля приходится на организации в области информации и связи (30%), добычи полезных ископаемых (29,9%) и образования (25,5%). Самая высокая доля полностью изношенных фондов коммерческих организаций приходится на машины и оборудование (21,3%), на втором месте – транспортные средства (12,2%), на третьем - сооружения (7,6%).

Коэффициенты воспроизводства основных фондов в коммерческих организациях составили: обновления – 5% и ликвидации – 0,4%. Высокие коэффициенты обновления и ликвидации наблюдались в сельском и лесном хозяйствах, охоте и рыболовстве, а также добыче полезных ископаемых. «Высокие коэффициенты объясняются приобретением новых основных фондов, техническим перевооружением и реконструкцией, а также ликвидацией устаревших и изношенных основных фондов», - комментируют в статистическом ведомстве.

В некоммерческих организациях коэффициенты обновления и ликвидации составили 9,9% и 04% соответственно. По видам экономической деятельности самые высокие коэффициенты обновления наблюдались в организациях государственного управления и обеспечения военной безопасности. По некоммерческим организациям к началу 2019 года машины, оборудование и транспортные средства были изношены на 60,6%.

Около 80% основных фондов коммерческих организаций и 77% основных фондов некоммерческих организаций находятся на территории Краснодара, Новороссийска и Сочи.

Василий Хитрых