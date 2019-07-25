Новосибирские власти согласовали митинг против повышения тарифов ЖКХ

Мэрия Новосибирска согласовала проведение в Нарымском сквере митинга против повышения тарифов ЖКХ, сообщил “Ъ-Сибирь” один из организаторов акции протеста Сергей Дьячков. Митинг с заявленной численностью около 900 человек пройдет 5 августа. Его участники потребуют снизить рост тарифов на тепло и горячую воду с 8,9% до 3,2%.

Изначально организаторы планировали провести митинг на площади Ленина в центре Новосибирска, но городские власти им отказали. «Из мэрии я получил ответ, что 5 августа там будет проходить другое культурно-просветительское мероприятие — агитационная кампания народной дружины "Молодежная", поэтому нам предложили другое место. Провести эту акцию глава администрации Центрального округа Сергей Канунников распорядился в тот же день, когда я подал уведомление — 22 июля»,— сказал Сергей Дьячков. Организаторы согласились на площадку в Нарымском сквере.

Напомним, с 1 июля в Новосибирске повысились тарифы на теплоэнергию. Ранее департамент по тарифам правительства Новосибирской области утвердил повышение цен за услуги ЖКХ на 3,2%, но «Сибэко» (входит в структуру Сибирской генерирующей компании) обратилось в УФАС с просьбой пересмотреть тариф в сторону повышения. Служба постановила повысить его до 8,9%.

«Совместно с губернатором Андреем Травниковым мы приняли решение протестовать в арбитражном суде, сейчас иск находится в Москве»,— сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть на встрече с журналистами в четверг. Глава города отметил, что «если кому-то кажется, что в результате митинга ситуация изменится, то милости прошу».

Юлия Сасевич