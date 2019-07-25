Александр Дрозденко: В Петербурге не должно быть производств, которые мешают комфортному проживанию

В Петербурге не должно быть производств которые мешают комфортному проживанию, и нельзя, чтобы на портовых мощностях города велась работа с опасными грузами. Об этом с интервью “Ъ-СПб” заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По его словам, нельзя, чтобы на территории портов города велась работа с опасными грузами. Петербургу нужно оставить лишь пассажирские вокзалы, грузы должны обрабатываться на территории 47 региона, на сортировочных станциях и портах.

Об инвестициях-локомотивах которые будут «тащить» экономику Ленобласти, условиях работы бизнеса в регионе —в интервью «Мы уже можем позволить себе выбирать инвесторов».